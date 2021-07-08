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Швейцария ввела персональные санкции против сына и невестки Лукашенко

08.07.2021 09:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Швейцария поддержала санкции Евросоюза, введя персональные штрафные меры против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к штрафным мерам Евросоюза.

Швейцария ввела персональные санкции против сына и невестки Лукашенко
Фото pixabay.com

Как сообщил Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, санкции вступили в силу с 19 часов по минскому времени 7 июля, пишет DW.

В обновленный санкционный список внесены, в частности, родственники белорусского правителя — его средний сын Дмитрий и супруга старшего сына Виктора — Лилия. Сами Александр и Виктор Лукашенко попали под швейцарские санкции еще в декабре 2020 года.

Помимо прочего, ограничительные меры наложены на ряд судей и сотрудников белорусских судов, ответственных за политически мотивированные решения в отношении журналистов и протестующих.

Санкции распространены на ряд предпринимателей. Среди них — россиянин Михаил Гуцериев, ведущий в Беларуси бизнес в калийном и нефтяном секторах, которого в Совете ЕС назвали «давним другом» Лукашенко. Появился в списке и Александр Шатров, глава ИТ-компании «Синезис» — она предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения, использующую технологию распознавания лиц.

Среди включенных в санкционный список компаний — БЕЛАЗ, МАЗ, ЛОГЕКС, Новая нефтяная компания, «Сохра», «Бремино групп» и «Глобалкастом-менеджмент».

Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Швейцария поддержала санкции Евросоюза, введя персональные штрафные меры против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к...
 
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