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Швейцария ввела персональные санкции против сына и невестки Лукашенко
Источник материала: Навiны
Швейцария поддержала санкции Евросоюза, введя персональные штрафные меры против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к штрафным мерам Евросоюза.
Как сообщил Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, санкции вступили в силу с 19 часов по минскому времени 7 июля, пишет
В обновленный санкционный список внесены, в частности, родственники белорусского правителя — его средний сын Дмитрий и супруга старшего сына Виктора — Лилия. Сами Александр и Виктор Лукашенко попали под швейцарские санкции еще в декабре 2020 года.
Помимо прочего, ограничительные меры наложены на ряд судей и сотрудников белорусских судов, ответственных за политически мотивированные решения в отношении журналистов и протестующих.
Санкции распространены на ряд предпринимателей. Среди них — россиянин Михаил Гуцериев, ведущий в Беларуси бизнес в калийном и нефтяном секторах, которого в Совете ЕС назвали «давним другом» Лукашенко. Появился в списке и Александр Шатров, глава ИТ-компании «Синезис» — она предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения, использующую технологию распознавания лиц.
Среди включенных в санкционный список компаний — БЕЛАЗ, МАЗ, ЛОГЕКС, Новая нефтяная компания, «Сохра», «Бремино групп» и «Глобалкастом-менеджмент».
Совет Евросоюза 24 июня
21 июня
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Швейцария поддержала санкции Евросоюза, введя персональные штрафные меры против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к...
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