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Мининформ Беларуси заблокировал «зеркало» Еврорадио

08.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство «правды» Беларуси заблокировало доступ к «зеркалу» сайта Еврорадио - euroradio.pl.

При попытке перехода на сайт по указанному адресу, находящийся в Беларуси пользователь получает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Главный сайт - euroradio.fm - был заблокирован властями летом 2020 года. Доступ к сайту возможен только через VPN.

2 июля Совмин РБ принял постановление №378 «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша)». Текст документа был опубликован 6 июля.

 
 
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Министерство «правды» Беларуси заблокировало доступ к «зеркалу» сайта Еврорадио - euroradio.pl.
 
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