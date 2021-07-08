ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Гаити нашли предполагаемых убийц президента страны

08.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны.

Об этом заявил вечером в среду, 7 июля, руководитель Национальной полиции страны Леон Шарль, передает DW.

Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства. И. о. премьера Клод Жозеф заявил, что нападавшие были иностранцами и говорили на английском и испанском языках (официальные языки Гаити - креольский и французский).

Бокчит Эдмонд сообщил что нападавшие представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), но подчеркнул, что не верит их словам. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также опроверг какую-либо причастность американских агентов к убийству Моиза.

Власти соседней Доминиканской Республики допустили, что группа убийц состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с наркобаронами Гаити.

Жозеф призвал население проявлять спокойствие, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в стране военное положение на 15 дней.

Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы неоднократно парализовывали жизнь в стране. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, около 4,4 млн жителей страны зависят от получения гуманитарной помощи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рау: мигрантам помогают добраться до границы и показывают места, где ее  можно пересечь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by