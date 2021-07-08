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В Беларуси с 8 июля запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним

08.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с 8 июля запрещена продажа энергетиков подросткам до 18 лет, следует из постановления Совмина №363 от 25 июня 2021 года.

Помимо энергетиков, несовершеннолетним запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки с этиловой долей спирта не более 7%, пиво, табачные изделия, вейпы, табачные никотиносодержащие и нетабачные изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие, эротическую продукцию и продукцию с элементами эротики, насилия, а также продукцию по сексуальному образованию и половому воспитанию.

 
 
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В Беларуси с 8 июля запрещена продажа энергетиков подросткам до 18 лет, следует из постановления Совмина №363 от 25 июня 2021 года.
 
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