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Латвия отказалась выдать Валерия Цепкало белорусским властям
Источник материала: АФН
Генеральная прокуратура Латвии отказала режиму Лукашенко в экстрадиции экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Уна Рене, решение было принято 28 июня. Она не назвала причину отказа в выдаче Цепкало, сообщает LETA.
Генпрокуратура РБ 15 февраля сообщила, что направила Латвии запрос о выдаче Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности за взятку в особо крупном размере.
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Генеральная прокуратура Латвии отказала режиму Лукашенко в экстрадиции экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
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