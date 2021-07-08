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Латвия отказалась выдать Валерия Цепкало белорусским властям

08.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Латвии отказала режиму Лукашенко в экстрадиции экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Уна Рене, решение было принято 28 июня. Она не назвала причину отказа в выдаче Цепкало, сообщает LETA.

Генпрокуратура РБ 15 февраля сообщила, что направила Латвии запрос о выдаче Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности за взятку в особо крупном размере.

 
 
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Генеральная прокуратура Латвии отказала режиму Лукашенко в экстрадиции экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
 
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