Латвия отказалась выдать Валерия Цепкало белорусским властям

Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Латвии отказала режиму Лукашенко в экстрадиции экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Уна Рене, решение было принято 28 июня. Она не назвала причину отказа в выдаче Цепкало, сообщает LETA.

Генпрокуратура РБ 15 февраля сообщила, что направила Латвии запрос о выдаче Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности за взятку в особо крупном размере.