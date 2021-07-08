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ЕС осудил требование режима Лукашенко к литовским дипломатам покинуть страну

08.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз 7 июля осудил требование белорусских властей к Литве резко ограничить дипломатическое присутствие в Беларуси, предложив главе миссии в посольстве в Минске и генконсулу в Гродно покинуть Беларусь до 11 июля.

"Тем самым режим Лукашенко закрывает дальнейшие дипломатические каналы связи», - заявил пресс-секретарь Европейской службы внешнеполитической деятельности Петер Стано.

По его словам, этими действиями режим в Минске еще больше изолирует себя, а также наносит ущерб Беларуси и ее населению.

ЕС призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, чтобы дипломатия имела возможность работать.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Евросоюз 7 июля осудил требование белорусских властей к Литве резко ограничить дипломатическое присутствие в Беларуси, предложив главе миссии в посольстве в...
 
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