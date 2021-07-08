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В Беларуси запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним

08.07.2021 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси отныне запрещено продавать энергетики несовершеннолетним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Согласно документу, с 8 июля энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые недоступны подросткам в возрасте до 18 лет.

В Беларуси запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним

В этот список входят алкогольные и слабоалкогольные напитки крепостью не более 7 %, включая пиво. Несовершеннолетним также запрещено продавать табачные и никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие. Не могут подростки самостоятельно приобретать и продукцию, содержащую элементы эротики, насилия и жестокости.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси отныне запрещено продавать энергетики несовершеннолетним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено...
 
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