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В Беларуси запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отныне запрещено продавать энергетики несовершеннолетним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Согласно документу, с 8 июля энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые недоступны подросткам в возрасте до 18 лет.
В этот список входят алкогольные и слабоалкогольные напитки крепостью не более 7 %, включая пиво. Несовершеннолетним также запрещено продавать табачные и никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие. Не могут подростки самостоятельно приобретать и продукцию, содержащую элементы эротики, насилия и жестокости.
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Новости Беларуси. В Беларуси отныне запрещено продавать энергетики несовершеннолетним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено...
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