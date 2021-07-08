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Максим Богрецов выехал в США: Это нормально — проведать детей, которых не видел уже 10 месяцев
Источник материала: Партизан
В сливных телеграм-каналах написали, что лидер Координационного совета Максим Богрецов «в спешке покинул Беларусь» и вылетел в США.
Фото Надежды Бужан.
«Я и в Москву ездил, да и мало ли куда я могу выехать из Беларуси по делам? И многие члены Координационного совета выезжали из Беларуси и приезжали обратно.
У меня в США дети, я их не видел уже 10 месяцев. Я думаю, это нормально — проведать их, а заодно решить те или иные дела.
Я скажу так: нет вероятности, что я не вернусь в Беларусь», —
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В сливных телеграм-каналах написали, что лидер Координационного совета Максим Богрецов «в спешке покинул Беларусь» и вылетел в США.
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