Мобильных операторов признали лицами, осуществляющими финансовые операции

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пишет Office Life, что этот статус теперь получают операторы сотовой подвижной электросвязи. Они обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В документе сказано,Office Life, что этот статус теперь получают операторы сотовой подвижной электросвязи. Они обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.





Указ принят как для обеспечения надлежащего контроля за деятельностью операторов, так и для выполнения международных обязательств по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.





Контролировать этот момент будет Министерство связи и информатизации. Основные положения указа вступят в силу через три месяца. За это время Совмин должен обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с документом и принять меры по его реализации.





По закону «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», который был принят в 2014 году, в списке лиц, осуществляющих финансовые операции, также значатся банки, операторы почтовой связи, организаторы азартных игр, резиденты ПВТ, налоговые консультанты и другие. Мобильных операторов в нем не было.







