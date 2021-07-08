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Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити
08.07.2021 09:45 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза,
"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (7 июля – Смартпресс)", - говорится в сообщении.
В свою очередь в
Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.
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Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза, сообщил в госсекретарь республики Франц Экзантюс. ...
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