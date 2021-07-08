Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити

Источник материала: Смартпресс

Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза, сообщил в госсекретарь республики Франц Экзантюс.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (7 июля – Смартпресс)", - говорится в сообщении.

В свою очередь в эфире государственного телевидения руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что полиция ликвидировала четырех из шести участников нападения на резиденцию президента Гаити. "Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены", - сказал он.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.