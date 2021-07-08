Аллергия у младенцев: почему она возникает и как помочь ребенку?

Источник материала: ОНТ

Во Всемирный день борьбы с аллергией говорим о недуге, который знаком очень многим. Но если кому-то просто доставляет дискомфорт тополиный пух, то для грудных детей реакция может стать реальной опасностью. Почему в последние годы врачи сталкиваются с этим все чаще и как помочь малышу победить аллергию?

Прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что XXI век станет веком аллергии, кажется, начинает сбываться. Распространенность заболевания приобретает масштабы эпидемии: за последние 30 лет число случаев в мире удваивалось каждое десятилетие. Эксперты утверждают: к 2025 году с аллергией столкнется уже половина населения планеты.

Ирина Крастелева, доцент кафедры неонатологии и медицинской генетики Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Новые случаи будут, как правило, возникать в раннем детском возрасте, поэтому мы эту проблему уже начинаем поднимать с неонатального периода, говоря о том, что наследственность играет огромную роль в этом. Считается, что если один из родителей имеет аллергию, то до 50% таких детей имеют склонность к каким-либо аллергическим реакциям. Если же оба родителя болеет аллергическими заболеваниями, то этот процент, конечно, намного выше – до 70-80%».

Вот так – по наследству – передала ген аллергии своей дочери Снежана Сковинская. Первые покраснения на щечках она заметила у Алиссии в 8 месяцев, а спустя год атопический дерматит проявился зудящими пятнами по всему телу. Оказалось, виной тому молочные продукты, шоколад и, что удивительно, гречка.

Снежана Сковинская: «Примерно сразу поняла, что происходит, потому что у нее это от меня. Мама-аллергик, поэтому я была готова, что такое может быть. Это понятное дело, дома все, чтобы не пылинки, это пищевые дневники, постоянно наблюдать, на что может быть еще реакция, вычислить где-то, когда оно проявляется вдруг ни с того ни с сего».

Почему развивается аллергия, ученым до сих пор неизвестно. Однако есть факторы, которые значительно повышают риски ее появления. Так, чувствительность к пищевому аллергену у ребенка может развиться еще в утробе матери. Особенно, если она налегала на рыбу и яйца, орехи и цитрусовые, шоколад и грибы.

Татьяна Гринчук, врач-аллерголог консультативно-поликлинического отделения РНПЦ «Мать и дитя»: «Также к факторам риска относят сюда и осложнения течения беременности: токсикозы, обострения хронической патологии беременной женщины, использование медикаментозной терапии, в частности антибактериальной терапии во время беременности и лактации. Курение матери, употребление алкоголя, также пассивное курение имеет большое значение. Употребление в пищу продуктов, содержащих ксенобиотики, т.е. это красители, консерванты, стабилизаторы, пищевые добавки».

И, конечно, такая реакция у младенца, скорее всего, проявится, если женщина не кормит его грудью. Ведь аллергия — это иммунный ответ организма, и если малыш не получает нужных антител от мамы, риск развития болезни повышается в разы. Единственным вариантом остается искусственное вскармливание гипоаллергенными смесями. Ведь в составе обычных чаще всего коровье молоко — мощнейший аллерген для младенцев.

Большинство аллергических реакций у детей до года связаны с незрелостью желудочно-кишечного тракта – отсюда проблемы с пищеварением, столь частые у грудничков: им просто не хватает ферментов для расщепления пищи.

Универсального лекарства от аллергии не существует. Препарат нужно подбирать в индивидуальном порядке. Дети зачастую просто «перерастают» этот недуг, как наша героиня Алиссия, и в будущем с ним не сталкиваются. У других диагноз сохраняется на протяжении всей жизни. Главное не пускать процесс на самотек и обязательно обращаться к специалистам.

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