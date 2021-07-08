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Аллергия у младенцев: почему она возникает и как помочь ребенку?
Источник материала: ОНТ
Во Всемирный день борьбы с аллергией говорим о недуге, который знаком очень многим. Но если кому-то просто доставляет дискомфорт тополиный пух, то для грудных детей реакция может стать реальной опасностью. Почему в последние годы врачи сталкиваются с этим все чаще и как помочь малышу победить аллергию?
Прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что XXI век станет веком аллергии, кажется, начинает сбываться. Распространенность заболевания приобретает масштабы эпидемии: за последние 30 лет число случаев в мире удваивалось каждое десятилетие. Эксперты утверждают: к 2025 году с аллергией столкнется уже половина населения планеты.
Вот так – по наследству – передала ген аллергии своей дочери Снежана Сковинская. Первые покраснения на щечках она заметила у Алиссии в 8 месяцев, а спустя год атопический дерматит проявился зудящими пятнами по всему телу. Оказалось, виной тому молочные продукты, шоколад и, что удивительно, гречка.
Почему развивается аллергия, ученым до сих пор неизвестно. Однако есть факторы, которые значительно повышают риски ее появления. Так, чувствительность к пищевому аллергену у ребенка может развиться еще в утробе матери. Особенно, если она налегала на рыбу и яйца, орехи и цитрусовые, шоколад и грибы.
И, конечно, такая реакция у младенца, скорее всего, проявится, если женщина не кормит его грудью. Ведь аллергия — это иммунный ответ организма, и если малыш не получает нужных антител от мамы, риск развития болезни повышается в разы. Единственным вариантом остается искусственное вскармливание гипоаллергенными смесями. Ведь в составе обычных чаще всего коровье молоко — мощнейший аллерген для младенцев.
Большинство аллергических реакций у детей до года связаны с незрелостью желудочно-кишечного тракта – отсюда проблемы с пищеварением, столь частые у грудничков: им просто не хватает ферментов для расщепления пищи.
Универсального лекарства от аллергии не существует. Препарат нужно подбирать в индивидуальном порядке. Дети зачастую просто «перерастают» этот недуг, как наша героиня Алиссия, и в будущем с ним не сталкиваются. У других диагноз сохраняется на протяжении всей жизни. Главное не пускать процесс на самотек и обязательно обращаться к специалистам.
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Во Всемирный день борьбы с аллергией говорим о недуге, который знаком очень многим. Но если кому-то просто доставляет дискомфорт тополиный пух, то для грудных детей...
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