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Белорусская экспозиция представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»

08.07.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская экспозиция представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»

Новые деловые контакты и демонстрация возможностей белорусской техники.  В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром».

В нашей экспозиции стенды 40 промышленных и научных организаций. Среди них флагман отечественного машиностроения – Белорусский автомобильный завод.

Новую линейку оборудования представил и «Могилевлифтмаш». Сегодня – заключительный день форума, интерес гостей к продукции из Беларуси, как ожидается, отразится в суммах контрактов.

Напомним, международный салон проходит в 11-й раз. На нем представлены ведущие российские, европейские и азиатские промышленные компании.

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Новые деловые контакты и демонстрация возможностей белорусской техники.  В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». В нашей...
 
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