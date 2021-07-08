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Белорусская экспозиция представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»
Источник материала: ОНТ
Новые деловые контакты и демонстрация возможностей белорусской техники. В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром».
В нашей экспозиции стенды 40 промышленных и научных организаций. Среди них флагман отечественного машиностроения – Белорусский автомобильный завод.
Новую линейку оборудования представил и «Могилевлифтмаш». Сегодня – заключительный день форума, интерес гостей к продукции из Беларуси, как ожидается, отразится в суммах контрактов.
Напомним, международный салон проходит в 11-й раз. На нем представлены ведущие российские, европейские и азиатские промышленные компании.
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Новые деловые контакты и демонстрация возможностей белорусской техники. В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». В нашей...
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