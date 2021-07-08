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Похож на отца или мать: какой ребенок будет самым счастливым?

08.07.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похож на отца или мать: какой ребенок будет самым счастливым?

Ученые выяснили, что на то, каким образом будет развиваться ребенок, влияет именно ДНК отца. Например, внешние данные, продолжительность жизни ребенка, а также его здоровье определяют именно мужские гены. Несмотря на то, что женские не так активны в формировании ребенка, они все равно имеют огромное значение для эволюции.

 

Отцовский вклад


Фото: kinoafisha.info

Как отмечают ученые из Университета Северной Каролины, все млекопитающие, к которым относится и человек, обычно имеют больше общих черт с отцом, нежели с матерью. Несмотря на то, что оба они отдают равноценное количество генетического материала, именно гены мужчины играют в формировании ребенка наибольшее значение. 

К такому результату пришли исследователи благодаря изучению генома мышей. Они решили замерить то, каким образом в тканях преобладают гены, а потом провести анализ с копиями генетического кода их родителей. В результате исследования оказалось, что по мужской линии участки генома более подвижны в восьмидесяти процентах случаев. Следовательно, можно говорить о преобладании вклада именно мужских генов в будущее потомство.

Старость по наследству


Фото: kubnews.ru

При этом в другом исследовании, которое проводили немецкие ученые, выяснили, что от генетического материала, который заложит в ребенка отец, зависит продолжительность жизни потомства. Эксперимент проводился над мышами, которые были поделены на тех, кто родился от молодого поколения, и тех, кто от пожилых самцов. Те, кто родились от молодых самцов, жили дольше, чем те, которые от пожилых. Но к другому выводу пришли американские исследователи, которые уверены, что именно в пожилом возрасте отец может передать потомству длинные теломеры, которые предполагают более долгую жизнь у его детей.

Сердце болит за отца


Фото: kubnews.ru

Ученые из Лестерского университета, который находится в Великобритании, пришли к выводу, что от отца к сыну могут передаваться сердечно-сосудистые заболевания, а также различные склонности к инфарктам и инсультам. Кроме таких заболеваний отец может передать как сыну, так и дочери склонность к шизофрении. При изучении более восьмидесяти тысяч человек выяснилось, что в три раза больше больных шизофренией у тех, чьему отцу было более 50 лет. 

Материнская доля


Фото: nastroy.net

Финские ученые отметили, что то, каким высоким будет человек в будущем, на семьдесят пять процентов зависит именно от семьи. А вот австралийские исследователи отмечают, что рост человека наследуется именно по отцовской линии. Британские же ученые заметили, что чем выше отец семейства, тем больше шанс, что дочь и сын будут такими же высокими. Также на рост может повлиять и возраст папы: чем он старше, тем выше будут дети. Склонность к набору веса обычно наследуется от обоих родителей. А то, сколько будет весить малыш при рождении, в основном связано с тем, какой образ жизни вела его мама во время беременности.

 

По материалам сайта ria.ru

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Ученые выяснили, что на то, каким образом будет развиваться ребенок, влияет именно ДНК отца. Например, внешние данные, продолжительность жизни ребенка, а также его...
 
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