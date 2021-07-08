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Все больше белорусских предприятий выходят на новые рынки
Источник материала: ОНТ
Около 30 предприятий Беларуси теперь смогут войти в Евразийский реестр промышленной продукции. Это даст возможность участвовать в госзакупках России.
10 отечественных производителей уже в списке. В их числе – МАЗ, Амкодор, МЗКТ, Камволь, Сукно. Раньше в муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте была высокая доля именно российских комплектующих.
Сейчас локализация расширена до пятерки ЕАЭС. Реестр до сих пор открыт. Документы на включение можно подавать в Белорусскую торгово-промышленную палату.
К слову, в этом году к ней присоединились порядка 300 представителей среднего и малого бизнеса. Вместе в условиях пандемии справляться с экономическими вызовами проще.
Именно предприятия негосударственной формы собственности для экспортного направления страны – дополнительный драйвер. Огромные объемы не производят, но продукция инновационная.
Только за последнее время прошли переговоры с инвесторами и партнерами из Украины, Венгрии, Южной Кореи. Подписано соглашение с Советом по международной торговле Таиланда.
Беларусь возвращается в выставочную сферу, причем, не только в онлайн-формате. Это хорошая возможность для заключения выгодных контрактов.
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Около 30 предприятий Беларуси теперь смогут войти в Евразийский реестр промышленной продукции. Это даст возможность участвовать в госзакупках России. 10...
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