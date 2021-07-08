Все больше белорусских предприятий выходят на новые рынки

Источник материала: ОНТ

Около 30 предприятий Беларуси теперь смогут войти в Евразийский реестр промышленной продукции. Это даст возможность участвовать в госзакупках России.

10 отечественных производителей уже в списке. В их числе – МАЗ, Амкодор, МЗКТ, Камволь, Сукно. Раньше в муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте была высокая доля именно российских комплектующих.

Сейчас локализация расширена до пятерки ЕАЭС. Реестр до сих пор открыт. Документы на включение можно подавать в Белорусскую торгово-промышленную палату.

К слову, в этом году к ней присоединились порядка 300 представителей среднего и малого бизнеса. Вместе в условиях пандемии справляться с экономическими вызовами проще.

Именно предприятия негосударственной формы собственности для экспортного направления страны – дополнительный драйвер. Огромные объемы не производят, но продукция инновационная.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Это говорит о том, что эти предприятия чувствуют поддержку со стороны государства. Несмотря на пандемию мы в этом году многое восстановили в деловой сфере. Построили заново на основе виртуальных платформ. Сегодня они работают в прикладном ключе – это отраслевые контактные биржи, совещания экспертов по снятию и преодолению тех барьеров, которые возникают, это наши деловые советы. Причем, география у нас очень широкая, это тоже очень важно для нашего бизнеса».

Только за последнее время прошли переговоры с инвесторами и партнерами из Украины, Венгрии, Южной Кореи. Подписано соглашение с Советом по международной торговле Таиланда.

Беларусь возвращается в выставочную сферу, причем, не только в онлайн-формате. Это хорошая возможность для заключения выгодных контрактов.

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