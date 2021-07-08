В Мостовском районе проходит проверка обороноспособности территориальных органов управления

Источник материала: ОНТ

Масштабная проверка обороноспособности территориальных органов управления проходит в Гродненской области.

Будет сформирован штаб Мостовского района обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. После этого проведут командно-штабное учение с практической отработкой охраны важных объектов. Отдельное внимание – борьбе с диверсантами и разведкой.

На очереди еще 9 районов Гродненской области. Объективно оценить эффективность созданной системы обороны – главная задача проверки.

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