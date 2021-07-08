Дональд Трамп подает в суд на компании Twitter и Facebook

Источник материала: ОНТ

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд против технологических гигантов – Twitter и Facebook. Он назвал действия соцсетей неконституционными, нарушающими принцип свободы слова.

Напомним, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали страницы Трампа. Поводом стали его высказывания, которые руководство компаний сочло нарушающими политику соцсетей.

По их мнению, бывший президент призывал к опасным действиям, что привело к штурму Капитолия 6 января. Трамп, в свою очередь, считает небезопасным то, что социальные сети имеют возможность как угодно манипулировать информацией.

В отличие от СМИ их деятельность ничем и никем не регулируется. А сами они представляют сугубо свои корпоративные интересы, далекие от интересов государства и общества.

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