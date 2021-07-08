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Илья Кива: гибридную войну в отношении славянских народов Украина проиграла
Источник материала: ОНТ
Еще одна страна-соседка, которая придерживается прозападной риторики в отношении Беларуси, не просто теряет деньги из-за санкций. Украинские власти теряют доверие своих же граждан, которые не хотят разрывать отношения с братскими народами и работать по указке Запада.
Далеко не все в Украине поддерживают и политику героизации военных преступников, которая расцвела там пышным цветом. «Это попытка расколоть общество окончательно», – пишет в Telegram-канале народный депутат Илья Кива. И часть гибридной войны против славянских народов, которая идет уже не первый год. По мнению депутата, Украина ее проигрывает.
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Еще одна страна-соседка, которая придерживается прозападной риторики в отношении Беларуси, не просто теряет деньги из-за санкций. Украинские власти теряют доверие...
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