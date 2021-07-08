Илья Кива: гибридную войну в отношении славянских народов Украина проиграла

Источник материала: ОНТ

Еще одна страна-соседка, которая придерживается прозападной риторики в отношении Беларуси, не просто теряет деньги из-за санкций. Украинские власти теряют доверие своих же граждан, которые не хотят разрывать отношения с братскими народами и работать по указке Запада.

Далеко не все в Украине поддерживают и политику героизации военных преступников, которая расцвела там пышным цветом. «Это попытка расколоть общество окончательно», – пишет в Telegram-канале народный депутат Илья Кива. И часть гибридной войны против славянских народов, которая идет уже не первый год. По мнению депутата, Украина ее проигрывает.

Илья Кива, народный депутат Украины: «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины. Именно эту задачу с 2014 года выполняла и выполняет марионеточная власть в лице Порошенко, а теперь Зеленского. Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла».

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