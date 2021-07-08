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Авиакатастрофа на Камчатке: к поисковой группе присоединятся водолазы

08.07.2021 09:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Мы продолжаем следить за ходом поисково-спасательной операции в Камчатском Крае, где потерпел крушение самолет Ан-26. Ожидается, что 8 июля к спасателям присоединится группа водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа на Камчатке: к поисковой группе присоединятся водолазы

Их помощь необходима, так как предполагается, что некоторые части воздушного судна упали в Охотское море. А первые обломки были обнаружены примерно в четырех километрах от аэропорта.

Авиакатастрофа на Камчатке: к поисковой группе присоединятся водолазы

Трагическое происшествие произошло недалеко от поселка Палана. Лайнер при заходе на посадку врезался в береговую скалу. Среди возможных причин крушения – неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

Авиакатастрофа на Камчатке: к поисковой группе присоединятся водолазы

Пока обнаружены тела 19 погибших. Для опознания большинства возможно потребуется генетическая экспертиза. Всего на борту находились 28 человек.

В связи с трагедией в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

 
 
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Новости России. Мы продолжаем следить за ходом поисково-спасательной операции в Камчатском Крае, где потерпел крушение самолет Ан-26. Ожидается, что 8 июля к...
 
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