Что хотят власти от «болота»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич объяснил механизм воздействия на колеблющийся электорат.





Фота Еўрарадыё

«Если сильно, очень сильно упростить, то беларуское общество, с точки зрения политических позиций состоит из нескольких групп, – пишет Тышкевич.

Протестная группа – сторонники Тихановской, Латушки, Цепкалы, других товарищей, активно работающих против сегодняшней политической верхушки. Эта группа УЖЕ не однородна, УЖЕ имеет признаки фрагментации на подгруппы. УЖЕ имеет зачатки конфликтности. На это работала как пропаганда, так и процессы накопления противоречий среди «новых лидеров».

Болото». Группа, которой «всё равно». Люди живущие простой истиной – «не трогайте меня и сделайте хорошо вокруг». Они подвержены влиянию, основанному на эмоциональной составляющей. Поэтому, кстати, значительная часть этой группы летом-осенью 2020 года качнулась (лишь качнулась) в сторону протестного ядра на тезисах солидарности (резкий рост числа протестующих после 12-13.08). Но сейчас вернулась в своё привычное состояние.

Группа не однородна, она состоит из тех кому реально «всё равно», тех, кто разочаровался в протестах, но ещё интересуется политикой, тех, кто демонстративно пытается стать аполитичным. Причина таких процессов (удаления от протестного ядра) в сути этой группы – эмоциональном реагировании. Люди выгорели и на эмоциях их не поднимешь.

Для поддержания мобилизации нужны всё более сильные тригuеры, всё больший трэш,но психика либо ставит «барьеры» либо идёт вразнос. Сейчас у значительной части период разочарования (типичный для эмоциональной синусоиды после подъёма, не давшего результата). Они не сторонники правящей верхушки, но УЖЕ и не сторонники «новых лидеров».

Лоялисты – это «личный избиратель» Лукашенко, для которых тот «царь, бог в всё-всё-всё». Таких немного, но они есть. А также собственно лоялисты – люди, которые всегда голосют «за власть». Будь вместо Лукашенко Тихановская, они голосовали бы за неё потому что «власть». Такие есть в любом обществе, и их от 3% до 5%).

Третья составляющая – те, кто стал лоялистом осознанно, решил поддерживать сегодняшние власти. Люди, будущее которых (в их восприятии) завязано на существующую систему. Это не обязательно силовики или чиновники. Как раз наоборот – это, скорее, получатели небольшой «помощи» – льготники, бюджетники (вспомните, хотя бы учителей СШ, которые в массе своей составляют «гвардию избиркомов») и т.д.

По мнению Игоря Тышкевича, Романа Протасевича выпустили в информационное пространство прежде всего для воздействия на колеблющихся:

«Цель не сделать из «болота» лоялистов – это сегодня невозможно. Задача совсем иная: дискредитация оппонентов власти, демонстрация того, что с точки зрения конкретики они пусты. И тогда «болото», живущее по принципу «не трогайте и сделайте хорошо вокруг», делает свой выбор.

Власть может вновь «не трогать» – пример Протасевича. Оппоненты не могут (!) ничего сделать потому что они ..., но они пытаются «трогать» своими действиями.

Результат – выбор меньшего из зол. Не искренний, а потому что альтернатива ещё хуже».