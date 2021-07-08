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Невзоров: «Оказывается, это белорусское сердце-то бьется»
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный публицист прокомментировал выступление студентки юрфка на вручении дипломов.
— И в Беларуси, конечно, полная жуть. Все омертвевшее. От стука в дверь, от утреннего звонка все бледнеют. Все ждут КГБ, боятся сказать слово. И вдруг, блин, в этом царстве мертвых… Юрфак, вручение дипломов в Минском университете. И появляется тихая, робкая – всю жизнь ее принимали за тихую, робкую девочку – она появляется: белое платье, красный пояс. Катя Винникова.
И тут она
То есть, оказывается, это белорусское сердце-то бьется. Оно неровно, с перерывами, тайком, украдкой, но оно бьется. Лукашенко-то уверен, что остановил его, раздавил пятернищей. А тут снова – бабах! – и биение сердце страны.
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Известный публицист прокомментировал выступление студентки юрфка на вручении дипломов.
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