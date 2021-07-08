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Жителя Брестского района будут судить за кражи у односельчан

08.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о серии краж в агрогородке Знаменка, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

У жителей агрогородка начало пропадать имущество в марте, когда из мест лишения свободы домой вернулся 43-летний мужчина. Поскольку родительский дом обветшал, он гостил у односельчан. Однажды во время застолья с 53-летним земляком мужчина узнал об иконе "Христос Вседержитель". Когда хозяин заснул, гость воспользовался моментом и похитил икону. Кроме того, прихватил продукты питания и электрическую проводку из автомобиля, который стоял на придомовом участке. Ущерб для потерпевшего составил более Br340.

Следователи установили и другие эпизоды противоправной деятельности обвиняемого. Так, с 3 марта по 11 апреля он похитил швейную машинку у 54-летней женщины и набор посуды у 64-летней пенсионерки. Милиционеры задержали злоумышленника с поличным, когда тот пытался украсть компрессор и медный кабель со двора 79-летней сельчанки.

Мужчина признал вину. С его слов, он совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения, украденные вещи продавал, а деньги тратил на еду и спиртное. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.205 и ч.1 ст.14 УК (кража, совершенная повторно, покушение на кражу). Мужчина заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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У жителей агрогородка начало пропадать имущество в марте, когда из мест лишения свободы домой вернулся 43-летний мужчина.
 
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