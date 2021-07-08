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Восемь работников БЖД предстанут перед судом за хищение 160 т дизтоплива

08.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Березовского района уголовное дело в отношении восьми работников Брестского отделения Белорусской железной дороги за хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

С 2015-го по 2020 год компания похитила с пункта заправки станции Береза-Картузская 160 т дизельного топлива на общую сумму около Br245 тыс. Вывозили его с территории предприятия в рабочее время на служебном автомобиле, а затем продавали. Фигуранты добровольно возместили причиненный ущерб в размере Br15 тыс.

"После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых по ч.4 ст.210 УК, а также избранными мерами пресечения", - отметили в прокуратуре.

С санкции прокуратуры организатор группы заключен под стражу, трое фигурантов - под домашним арестом. В отношении остальных следователь применил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета по Брестской области.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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С санкции прокуратуры организатор группы заключен под стражу, трое фигурантов - под домашним арестом. В отношении остальных следователь применил подписку о...
 
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