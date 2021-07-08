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В Беларуси за сутки в лесах потерялись 12 человек

08.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись 12 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

7 июля в 14.56 спасателям поступила информация о пропавших в лесу возле деревни Усакино Кличевского района Могилевской области четырех женщинах (1987-го,1982-го, 1990-го и 1999 годов рождения), мужчине 1999-го и ребенке 2005 года рождения. В 19.15 работники МЧС спасли пропавших. В медицинской помощи те не нуждались.

В этот же день в 16.07 стало известно о пропавших в лесу возле городского поселка Октябрьский Гомельской области двух женщинах (1955-го и 1979 годов рождения) и двух детях (2007-го и 2011 годов рождения). В 17.06 они обнаружены.

В 21.23 поступило сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Дворец Вилейского района Минской области мужчине 1954 года рождения. Пропавший не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.

В 22.05 спасателям сообщили о пропавшей в лесу возле деревни Залесье Осиповичского района Могилевской области женщине 1967 года рождения. В 23.11 работники МЧС ее спасли. В медицинской помощи женщина не нуждалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 июля в 14.56 спасателям поступила информация о пропавших в лесу возле деревни Усакино Кличевского района Могилевской области четырех женщинах (1987-го,1982-го, 1990-го и...
 
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