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В Беларуси разрешены расчеты в валюте с грузоперевозчиками

08.07.2021 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти разрешили расчеты в иностранной валюте между юрлицами-резидентами за перевозку и экспедирование, а также транзит международных грузов.

Использование валюты в расчетах разрешено до 1 января 2025 года, следует из совместного постановления Совмина и Нацбанка РБ.

«…до 1 января 2025 г. разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами при проведении расчетов с юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию Республики Беларусь», - говорится в документе

Постановление №392/7 вступает в силу с 9 июля 2021 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусские власти разрешили расчеты в иностранной валюте между юрлицами-резидентами за перевозку и экспедирование, а также транзит международных грузов.
 
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