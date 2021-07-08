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В Беларуси вводится аттестация медицинских и фармацевтических работников

08.07.2021 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси вводится система профессиональной аттестации медицинских и фармацевтических работников, следует из постановления Минздрава РБ №70 от 28 мая 2021 года.

«В Республике Беларусь лицензирование каждого медицинского работника не предусмотрено, в связи с этим, принято решение совершенствования системы присвоения и последующего действия квалификационных категорий медицинских, фармацевтических работников», - говорится в комментарии Минздрава РБ.

Прохождение аттестации на вторую категорию и подтверждение категории является обязательным. Аттестацию на категорию можно пройти только последовательно: вторая, первая, высшая - по каждой занимаемой должности. Срок действия квалификационной категории - пять лет.

Работникам здравоохранения, у которых на день вступления в силу данного постановления имеется действующая квалификационная категория, необходимо пройти профаттестацию на ее подтверждение по истечении четырех лет и девяти месяцев со дня вступления в силу постановления № 70.

 
 
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В Беларуси вводится система профессиональной аттестации медицинских и фармацевтических работников, следует из постановления Минздрава РБ №70 от 28 мая 2021 года.
 
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