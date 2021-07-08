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«Так много красоты!»: Деми Мур с дочерьми произвела фурор в Instagram новыми фото

08.07.2021 10:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Так много красоты!»: Деми Мур с дочерьми произвела фурор в Instagram новыми фото
Деми Мур с дочерьми. Фото из Instagram
Знаменитая американская актриса Деми Мур приняла участие в фотосессии для модного бренда купальников, а результатом поделилась в Instagram.

Фотографии 58-летней звезды могли бы пройти мимо пользователей, однако эти снимки выделялись на фоне всего. Актриса предстала перед фотографом в различных купальниках, а компанию ей составили три дочери: 32-летняя Румер, 29-летяя Скаут и 27-летняя Таула. Девушки появились у актрисы в тот момент, когда она состояла в браке с Брюсом Уиллисом.


Совместные фотографии Деми Мур с дочерьми произвели настоящий фурор в Instagram, ведь юзеры не смогли сдержать своего восхищения. За непродолжительное время они оставили огромное число лайков, а также массу хвалебных комментариев: «Шикарно выглядите», «Так много красоты», «Вы все такие красивые».

 
 
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Актриса предстала перед фотографом в различных купальниках, а компанию ей составили три дочери.
 
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