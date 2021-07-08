Источник материала: UDF



Деми Мур с дочерьми. Фото из Instagram

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Так много красоты!»: Деми Мур с дочерьми произвела фурор в Instagram новыми фото Актриса предстала перед фотографом в различных купальниках, а компанию ей составили три дочери.

Фотографии 58-летней звезды могли бы пройти мимо пользователей, однако эти снимки выделялись на фоне всего. Актриса предстала перед фотографом в различных купальниках, а компанию ей составили три дочери: 32-летняя Румер, 29-летяя Скаут и 27-летняя Таула. Девушки появились у актрисы в тот момент, когда она состояла в браке с Брюсом Уиллисом.Совместные фотографиис дочерьми произвели настоящий фурор в Instagram, ведь юзеры не смогли сдержать своего восхищения. За непродолжительное время они оставили огромное число лайков, а также массу хвалебных комментариев: «Шикарно выглядите», «Так много красоты», «Вы все такие красивые».