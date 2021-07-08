4 причины выхода из строя автомобильного аккумулятора

Экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст автомобиля – главные причины, влияющие на пусковую мощность аккумуляторной батареи. Какие меры стоит предпринять, чтобы предотвратить выход АКБ из строя?

Вы знаете, в каком состоянии аккумуляторная батарея вашего автомобиля? Большинство водителей вспоминают об аккумуляторе только, когда двигатель отказывается заводиться, а случается это чаще всего в холодное зимнее время. Однако летняя жара – не менее опасный фактор для АКБ.

Экстремальные температуры.

Летняя жара с экстремально высокими температурами может привести к потере заряда аккумулятора. К сожалению, проблему часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.

Как предотвратить проблему?

По возможности избегайте парковки автомобиля на солнце;

Регулярно проверяйте степень зарядки АКБ и в случае необходимости подзаряжайте. Рабочее напряжение в аккумуляторе составляет 13,8–14,5 В; минимальный показатель должен быть не ниже 12,5 В, а в идеале – 12,7В;

Периодически осматривайте состояние клемм – они должны быть не окисленными;

Держите под контролем состояние генератора;

При поездках на большие расстояния не допускайте перезарядки батареи. Для этого, например, можно ехать с включёнными фарами, во время стоянки включать максимальное количество приборов, которые потребляют электроэнергию.

Если батарея все-таки нуждается в замене, установку новой лучше доверить профессионалам. Ведь аккумулятор тесно связан с другими электронными компонентами в автомобиле. Если электрическая цепь между АКБ и компьютерной системой автомобиля нарушена, данные в блоках управления и информационно-развлекательных системах могут быть потеряны. Электронные компоненты, такие как радиоприемники и окна, возможно, потребуется перепрограммировать.

Нерегулярное использование.

Многие водители думают, что при выключенном двигателе энергия аккумулятора не расходуется. Это неверно. Некоторым системам, таким как сигнализация и замки, функции бесключевого доступа и навигации, требуется электричество, даже когда автомобиль припаркован. Именно поэтому после простоя в гараже в течение нескольких недель автомобиль может не завестись. Чаще подобная неприятность случается в холодную погоду или если батарея старая.

Как предотвратить проблему?

Если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор нужно проверить и зарядить при необходимости с помощью специального зарядного устройства (лучше всего — в условиях СТО и под контролем специалистов. За помощью стоит обращаться в заслуживающие доверия сервисы — например, Бош Авто Сервис).

Вождение автомобиля один раз в неделю в течение как минимум сорока минут может помочь предотвратить проблемы с запуском.

Частые короткие поездки.

При вождении в условиях «дом-работа-магазин», когда автовладелец проезжает только короткие расстояния, аккумулятор не может полностью перезарядиться. Даже качественный и емкий аккумулятор в таких условиях может преждевременно выйти из строя.

Как предотвратить проблему?

Хотя бы раз в месяц отправляйтесь в дальние поездки на автомобиле, чтобы подзарядить аккумулятор через генератор.

Возраст автомобиля.

С увеличением возраста автомобиля мощность аккумулятора может снижаться из-за коррозии и сульфатации, которые могут препятствовать правильной зарядке.

Как предотвратить проблему?

Регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы гарантировать надлежащий уровень заряда и работоспособность АКБ.

Как правильно подобрать новый аккумулятор?

Важно подбирать ту модель, которая в состоянии покрыть все потребности автомобиля в энергии. Не стоит покупать дорогую модель АКБ, если у вас относительно простой автомобиль. Потенциал батареи не будет использоваться полностью, а вы переплатите там, где можно было бы сэкономить.

Производители учитывают этот фактор. Например, более бюджетная линейка аккумуляторов S4 от Bosch подойдет для авто с небольшим количеством потребителей. В ней заложены ряд технологических преимуществ, обеспечивающих эффективную работу АКБ.

Решетка Power Frame обеспечивает лучшую проводимость, оптимальное прохождение тока и уменьшение вероятности коррозии. Это гарантирует высокий пусковой ток и быстрый заряд аккумулятора. Поэтому на автомобилях с небольшим уровнем энергопотребления батареи серии Bosch S4 будут обеспечивать надежное и продолжительное энергоснабжение.

Для авто премиального класса с высоким уровнем энергопотребления оптимальный выбор – АКБ линейки S4E c улучшенной технологией EFB (Enhanced Flooded Battery). Они специально разработаны для легковых автомобилей с системой «старт-стоп».

Благодаря повышенной устойчивости к циклическим нагрузкам они обеспечивают уверенный пуск двигателя даже в том случае, если во время остановки аккумулятор питает большое число потребителей электроэнергии.