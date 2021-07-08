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4 причины выхода из строя автомобильного аккумулятора
Источник материала: БДГ
Экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст автомобиля – главные причины, влияющие на пусковую мощность аккумуляторной батареи. Какие меры стоит предпринять, чтобы предотвратить выход АКБ из строя?
Вы знаете, в каком состоянии аккумуляторная батарея вашего автомобиля? Большинство водителей вспоминают об аккумуляторе только, когда двигатель отказывается заводиться, а случается это чаще всего в холодное зимнее время. Однако летняя жара – не менее опасный фактор для АКБ.
Летняя жара с экстремально высокими температурами может привести к потере заряда аккумулятора. К сожалению, проблему часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.
Как предотвратить проблему?
Если батарея все-таки нуждается в замене, установку новой лучше доверить профессионалам. Ведь аккумулятор тесно связан с другими электронными компонентами в автомобиле. Если электрическая цепь между АКБ и компьютерной системой автомобиля нарушена, данные в блоках управления и информационно-развлекательных системах могут быть потеряны. Электронные компоненты, такие как радиоприемники и окна, возможно, потребуется перепрограммировать.
Многие водители думают, что при выключенном двигателе энергия аккумулятора не расходуется. Это неверно. Некоторым системам, таким как сигнализация и замки, функции бесключевого доступа и навигации, требуется электричество, даже когда автомобиль припаркован. Именно поэтому после простоя в гараже в течение нескольких недель автомобиль может не завестись. Чаще подобная неприятность случается в холодную погоду или если батарея старая.
Как предотвратить проблему?
При вождении в условиях «дом-работа-магазин», когда автовладелец проезжает только короткие расстояния, аккумулятор не может полностью перезарядиться. Даже качественный и емкий аккумулятор в таких условиях может преждевременно выйти из строя.
Как предотвратить проблему?
С увеличением возраста автомобиля мощность аккумулятора может снижаться из-за коррозии и сульфатации, которые могут препятствовать правильной зарядке.
Как предотвратить проблему?
Как правильно подобрать новый аккумулятор?
Важно подбирать ту модель, которая в состоянии покрыть все потребности автомобиля в энергии. Не стоит покупать дорогую модель АКБ, если у вас относительно простой автомобиль. Потенциал батареи не будет использоваться полностью, а вы переплатите там, где можно было бы сэкономить.
Производители учитывают этот фактор. Например, более бюджетная линейка аккумуляторов S4 от Bosch подойдет для авто с небольшим количеством потребителей. В ней заложены ряд технологических преимуществ, обеспечивающих эффективную работу АКБ.
Решетка Power Frame обеспечивает лучшую проводимость, оптимальное прохождение тока и уменьшение вероятности коррозии. Это гарантирует высокий пусковой ток и быстрый заряд аккумулятора. Поэтому на автомобилях с небольшим уровнем энергопотребления батареи серии Bosch S4 будут обеспечивать надежное и продолжительное энергоснабжение.
Для авто премиального класса с высоким уровнем энергопотребления оптимальный выбор – АКБ линейки S4E c улучшенной технологией EFB (Enhanced Flooded Battery). Они специально разработаны для легковых автомобилей с системой «старт-стоп».
Благодаря повышенной устойчивости к циклическим нагрузкам они обеспечивают уверенный пуск двигателя даже в том случае, если во время остановки аккумулятор питает большое число потребителей электроэнергии.
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Экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст автомобиля – главные причины, влияющие на пусковую мощность аккумуляторной...
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