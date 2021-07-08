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Минюст и ДФР проверяют «Центр "Третий сектор"»

08.07.2021 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции проверяет общественную организацию "Центр" Третий сектор", сообщает БАЖ.




"Затребованы тысячи документов. Мы получили также письменное предупреждение, — говорит основатель организации Витовт Рудник. — Основные претензии: проекты "Университет золотого века", "Школа журналистики", которые вдруг стали казаться им неуставной деятельностью. Интерес проявляет также ДФР. Весьма вероятно, пишет ex-press.by со ссылкой на Еврорадио, что готовится ликвидация".

"Центр "Третий сектор" был основан в 1997 году. Организация ставила перед собой цели развития гражданского общества, образования журналистов и общественных активистов.

О внеплановой проверке Минюста сообщило 7 июля и "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына". Документы международной общественной организации будут изучаться "на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь и уставу".

Внеплановые проверки проиходят и в других организациях. Например, проверяют старейшее общественное объединение экологической направленности в Беларуси "Экодом" (в этом году ему исполнилось 25 лет). Также Минюст затребовал документы у Белорусского ПЕН-центра, БАЖ, "Звена", "Движения за Свободу".
 
 
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Министерство юстиции проверяет общественную организацию "Центр" Третий сектор", сообщает БАЖ.
 
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