











пишет ex-press.by со ссылкой на Еврорадио, что готовится ликвидация". "Затребованы тысячи документов. Мы получили также письменное предупреждение, — говорит основатель организации Витовт Рудник. — Основные претензии: проекты "Университет золотого века", "Школа журналистики", которые вдруг стали казаться им неуставной деятельностью. Интерес проявляет также ДФР. Весьма вероятно,ex-press.by сона Еврорадио, что готовится ликвидация".





"Центр "Третий сектор" был основан в 1997 году. Организация ставила перед собой цели развития гражданского общества, образования журналистов и общественных активистов.





О внеплановой проверке Минюста сообщило 7 июля и "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына". Документы международной общественной организации будут изучаться "на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь и уставу".





Внеплановые проверки проиходят и в других организациях. Например, проверяют старейшее общественное объединение экологической направленности в Беларуси "Экодом" (в этом году ему исполнилось 25 лет). Также Минюст затребовал документы у Белорусского ПЕН-центра, БАЖ, "Звена", "Движения за Свободу".