Убийство президента Гаити: задержаны предполагаемые убийцы













"Предполагаемые убийцы президента Гаити под стражей, говорит министр правительства", - сказано в материале агентства.





По данным полиции, четверо наемников убиты и двое арестованы после убийства президента Гаити.





Также о задержании подозреваемых в убийстве президента сообщил министр коммуникаций Гаити Франц Экзантус.





Сейчас в столице Гаити Порт-о-Пренс полиция проводит спецоперацию.





Президент Гаити Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, в ночь на 7 июля получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. После этого исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о решении властей ввести военное положение на территории республики.