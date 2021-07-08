ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк разрешает оплачивать услуги транспортников в иностранной валюте

08.07.2021 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Официально опубликовано совместное постановление Совмина и Нацбанка, которое разрешает оплачивать услуги транспортников в иностранной валюте. Решение вступает в силу с 9 июля 2021 года и действует до 1 января 2025 года.



Имеется в виду, пишет Office Life, что рассчитываться валютой смогут резиденты с резидентами (ИП и юрлица). Но только в том случае, когда оплачиваются перевозки за пределы Беларуси, из-за границы в республику или транзит.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официально опубликовано совместное постановление Совмина и Нацбанка, которое разрешает оплачивать услуги транспортников в иностранной валюте. Решение вступает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арышты і ператрусы 8 ліпеня: у Глыбокім, Докшыцах і Сьветлагорску міліцыянты прыйшлі да ўдзельнікаў мітынгаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by