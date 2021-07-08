|
Протасевич в соцсетях: выше только скорость
Источник материала: Партизан
Ну, что, же.. Роман Протасевич в соцсетях. Дальше или блогерство (используя фамилию как бренд) или (и может быть ′′ и ′′) работа в одном из новых ′′ демократических ′′ ресурсов,
Такая последовательность была видна уже после первого эфира.
Интересно, а контр-игру Протасевича готовили в медиаполе Вильнюса и / или Варшавской группы? У них было много - месяц - времени на раскачку. Осталось примерно две недели.
Если да, то может наконец-то произойдет смена подходов к общению. Тогда будет шанс, с новыми тезисами и подходами возродить свою компанию.
Если нет - с каждым месяцем ухудшается их положение в информационном поле. В данном случае может быть только один парад - внимательно изучить политическую судьбу Гуайдо - пока очень много сходства и траекторий. Теперь выше только скорость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну, что, же.. Роман Протасевич в соцсетях. Дальше или блогерство (используя фамилию как бренд) или (и может быть ′′ и ′′) работа в одном из новых ′′ демократических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)