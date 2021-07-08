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Протасевич в соцсетях: выше только скорость

08.07.2021 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ну, что, же.. Роман Протасевич в соцсетях. Дальше или блогерство (используя фамилию как бренд) или (и может быть ′′ и ′′) работа в одном из новых ′′ демократических ′′ ресурсов, пишет политолог Игорь Тышкевич.




Такая последовательность была видна уже после первого эфира.

Интересно, а контр-игру Протасевича готовили в медиаполе Вильнюса и / или Варшавской группы? У них было много - месяц - времени на раскачку. Осталось примерно две недели.

Если да, то может наконец-то произойдет смена подходов к общению. Тогда будет шанс, с новыми тезисами и подходами возродить свою компанию.

Если нет - с каждым месяцем ухудшается их положение в информационном поле. В данном случае может быть только один парад - внимательно изучить политическую судьбу Гуайдо - пока очень много сходства и траекторий. Теперь выше только скорость.
 
 
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Ну, что, же.. Роман Протасевич в соцсетях. Дальше или блогерство (используя фамилию как бренд) или (и может быть ′′ и ′′) работа в одном из новых ′′ демократических...
 
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