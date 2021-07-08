Протасевич в соцсетях: выше только скорость













Такая последовательность была видна уже после первого эфира.





Интересно, а контр-игру Протасевича готовили в медиаполе Вильнюса и / или Варшавской группы? У них было много - месяц - времени на раскачку. Осталось примерно две недели.





Если да, то может наконец-то произойдет смена подходов к общению. Тогда будет шанс, с новыми тезисами и подходами возродить свою компанию.





Если нет - с каждым месяцем ухудшается их положение в информационном поле. В данном случае может быть только один парад - внимательно изучить политическую судьбу Гуайдо - пока очень много сходства и траекторий. Теперь выше только скорость.