ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли

08.07.2021 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тампа" выиграла Кубок Стэнли. В финальной серии она уверенно победила "Монреаль Канадиенс" — 4:1.


Фото: REUTERS"

Решающий матч хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинга" выиграли с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил на 33-й минуте Росс Колтон, пишет Еврорадио.

Для "Тампы" победа в Кубке Стэнли третья в истории и вторая подряд. В прошлом году в финальной серии был обыгран "Даллас Старс".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тампа" выиграла Кубок Стэнли. В финальной серии она уверенно победила "Монреаль Канадиенс" — 4:1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 8 июля: что нельзя делать и какие его главные приметы, у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by