"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли

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пишет Еврорадио. Решающий матч хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинга" выиграли с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил на 33-й минуте Росс Колтон,Еврорадио.





Для "Тампы" победа в Кубке Стэнли третья в истории и вторая подряд. В прошлом году в финальной серии был обыгран "Даллас Старс".