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"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли
Источник материала: Партизан
Тампа" выиграла Кубок Стэнли. В финальной серии она уверенно победила "Монреаль Канадиенс" — 4:1.
Фото: REUTERS"
Решающий матч хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинга" выиграли с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил на 33-й минуте Росс Колтон,
Для "Тампы" победа в Кубке Стэнли третья в истории и вторая подряд. В прошлом году в финальной серии был обыгран "Даллас Старс".
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Тампа" выиграла Кубок Стэнли. В финальной серии она уверенно победила "Монреаль Канадиенс" — 4:1.
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