«Вы нас тут не учите!» Немецкие историки предложили диалог. Академия наук Беларуси ответила в своем стиле









«Как представители исторической науки мы сегодня с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как история Второй мировой войны на территории Беларуси используется государственными органами Республики Беларусь в качестве политического оружия для дискредитации демократического движения. Мы также видим проблему в том, что в условиях крупнейшего государственного кризиса с момента провозглашения Республики Беларусь как власти, так и оппозиция говорят о геноциде белорусского народа, стремясь так показать связь своих политических противников с национал-социализмом», – отмечают в обращении, пишет Белсат. Белсат





Подписанты считают «обязанностью немецкого общества думать и обсуждать, как можно в XXI веке вместе с белорусским обществом хранить память о преступлениях и разрушениях, совершенных на территории тогдашней БССР».





Инициатором обращения пришел официальный ответ из Академии наук от белорусского профессора, историка Александра Ковалени. Приблизительно так летом 2021-го выглядит диалог с государственными структурами в Республике Беларусь.





«Разделяя вашу озабоченность в необходимости изучить трагедию войны и довести до широкой общественности Германии массовые преступления и их последствия для белорусского народа, мы поддерживаем и готовы к сотрудничеству. К сожалению, в вашем заявлении отсутствует озабоченность в том, что сегодня мировое общество забывает трагедию Второй мировой войны и «сползает» к повторению трагедии новой войны», – говорится в официальном ответе.





Коваленя подчеркивает, что своими заявлениями немецкие историки пытаются втягивать научную общественность в бесперспективную дискуссию, а не решать конкретные научные проблемы, которые бы предупреждали противостояние между народами.





«Подчеркнем, что для нас, белорусов, немецкая агрессия в 1941-1945 годах – это не только проблема научного осмысления, это рана, что не заживает, боль утраты родных и близких и миллионов тех, кто не смог родиться», – пишет Александр Коваленя.





Ученый напоминает, что «с первых дней оккупации Беларуси немецкие агрессоры проводили целенаправленную политику геноцида».





«За годы войны нацистские каратели и их приспешники, потомки тех, кто сегодня разрушает памятники советским воинам-освободителям, стараются учить нас толерантности и культуре памяти, творили ужасные расправы над людьми и превзошли в жестокости средневековое варварство. Более того, некоторые учат и советуют, как использовать в общественно-политической жизни Беларуси материалы военной истории. Напомним, что на оккупированной территории Беларуси немецкие варвары создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей… Уничтожение белорусских людей носило целенаправленный характер, вытекавший из нацистской идеологии и захватнической политики немецких нацистских кругов. Немецкие головорезы нередко загоняли людей в здания и святыни, закрывали двери и поджигали. Люди горели, умирая мучительной смертью. Напомним, что за годы войны ваши родственники или соплеменники провели в Беларуси более 140 карательных операций, разрушили и сожгли 209 из 270 существующих до войны городов и райцентров, более 9200 сел и деревень Беларуси, из них 5295 были уничтожены вместе со всем населением или его частью», – в ответе в красках описываются преступления нацистов.





Ученый называет немецких историков варварами и выдвигает обвинение: «К сожалению, из уст немецких ученых-историков не звучат слова скорби и сожаления за преступления, а только политизированные заявления и поучения. Отмечу, что мы никогда не станем немцами, тем более французами или англичанами, мы другие. Наш исторически ментальный дух славянской доброты, открытости, искренности и сострадания всегда направлен на взаимопомощь людям разных национальностей и вероисповедания. От нас никогда не исходил дух агрессии. Мы по природе праведники. Мы выстояли в самых суровых испытаниях исторического времени. Из глубины веков наш народ проповедует добро и милосердие к тем, кто приходит с добром, а те, кто к нам приходил с мечом, от меча и погибал! Напомним, что представители белорусского народа самоотверженно сражались на фронтах, в рядах партизан, подполья и европейского сопротивления. О чем ярко свидетельствуют награды. Так, 444 белорусов и уроженцев Беларуси были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо – П. Головачев, И. Гусаковский, С. Шутов, И. Якубовский – удостоены этого звания дважды, 67 стали кавалерами ордена Славы. Около 400 тысяч воинов-белорусов награждены боевыми орденами и медалями. За годы войны более 400 белорусов стали генералами и адмиралами. Более 140 тысяч партизан и подпольщиков Беларуси были награждены орденами и медалями Советского Союза, а 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня благодарные потомки белорусов возвели около 9 тысяч памятников и мемориалов, насыпали 180 рукотворных курганов славы, под которыми вечным сном уснули миллионы воинов, партизан, подпольщиков и мирных жителей Беларуси», – говорится в официальном письме Академии наук Беларуси.











