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В белорусских лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать

08.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В Беларуси в лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать, сообщается на сайте МЧС. 

В Вилейском районе Минской области в лесу 7 июля 2021 года после 9 вечера пропал мужчина 1954 года рождения, его поиски продолжатся сегодня. 

В Гомельской области возле поселка Октябрьский заблудились и найдены две женщины и двое детей. В медпомощи они не нуждались. 

В Кличевском районе Могилевской области спасатели выезжали на поиски сразу шестерых человек (четырех женщинах, мужчине и ребенке). Вечером 7 июля пропавшие были обнаружены. 

Также на Могилевщине в Осиповичском районе спасатели час искали пропавшую женщину, после 11 вечера она была обнаружена.  



 
 
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В Беларуси в лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать, сообщается на сайте МЧС.  В Вилейском районе Минской области в лесу 7...
 
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