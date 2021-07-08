В белорусских лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси в лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать, сообщается на сайте МЧС.

В Вилейском районе Минской области в лесу 7 июля 2021 года после 9 вечера пропал мужчина 1954 года рождения, его поиски продолжатся сегодня.

В Гомельской области возле поселка Октябрьский заблудились и найдены две женщины и двое детей. В медпомощи они не нуждались.

В Кличевском районе Могилевской области спасатели выезжали на поиски сразу шестерых человек (четырех женщинах, мужчине и ребенке). Вечером 7 июля пропавшие были обнаружены.

Также на Могилевщине в Осиповичском районе спасатели час искали пропавшую женщину, после 11 вечера она была обнаружена.