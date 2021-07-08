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В белорусских лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать
08.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Беларуси в лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать,
В Вилейском районе Минской области в лесу 7 июля 2021 года после 9 вечера пропал мужчина 1954 года рождения, его поиски продолжатся сегодня.
В Гомельской области возле поселка Октябрьский заблудились и найдены две женщины и двое детей. В медпомощи они не нуждались.
В Кличевском районе Могилевской области спасатели выезжали на поиски сразу шестерых человек (четырех женщинах, мужчине и ребенке). Вечером 7 июля пропавшие были обнаружены.
Также на Могилевщине в Осиповичском районе спасатели час искали пропавшую женщину, после 11 вечера она была обнаружена.
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В Беларуси в лесах за сутки заблудились 12 человек, одного продолжают искать, сообщается на сайте МЧС. В Вилейском районе Минской области в лесу 7...
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