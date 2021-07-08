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Последний предмет по ЦТ сдают абитуриенты 8 июля
08.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) пройдет сегодня, 8-го июля. Этот предмет - последний в списке ЦТ, следует из
Это один из самых немногочисленных ЦТ – сдавать его будут около 1 тыс. абитуриентов.
А уже завтра, 9-го июля 2021 года в 19.00 заканчивается регистрация на резервное ЦТ для тех, кто не смог присутствовать в основные дни исключительно по уважительным причинам.
Белорусский и русский языки сдадут 14 и 16 июля, остальные предметы - 14 и 18 июля.
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Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) пройдет сегодня, 8-го июля. Этот предмет - последний в списке ЦТ, следует из графика,...
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