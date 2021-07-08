Источник материала: Myfin



Запрет биткоин-майнинга в Китае: что нужно знать

Самое дешевое электричество для майнинга в мире



По расчетам исследователей из Кембриджского университета, в во втором квартале 2020 г. свыше 65% всей вычислительной мощности (хешрейта) сети Bitcoin было сосредоточено в Китае, прежде всего в Уйгурской автономном округе и в провинциях Сычуань, Внутренняя Монголия и Юннань. Почему именно там?



«Тепловая карта» распределения хешрейта в Китае в 2020 г. Источник: University of Cambridge — Judge Business School

Главная причина — дешевое электричество. Оборудование для майнинга (ASIC, «асики») потребляет очень много энергии, поэтому 90% операционных затрат майнеров составляют именно счета на электроэнергию. Разница в несколько центов за киловатт-час может означать разницу между прибылью и убытком.



Стоимость киловатт-часа во Внутренней Монголии составляет около 4 центов. В провинции Сычуань в сезон дождей, когда ГЭС производят избыточную энергию, цена может опускаться и до 1 цента. Для сравнения: в США средняя цена — 13 центов.



Эртанская ГЭС в Сычуани. Источник: Trevi Spa

Стоит отметить, что в главных майнинговых провинциях тяжелый климат: летом температура в той же Сычуани часто поднимается до 40 градусов, что слишком высоко для ASIC-ов, которые сами по себе выделяют много тепла. Еще одна проблема — пыль, особенно во Внутренней Монголии и Уйгурском АО. Однако экономия на стоимости энергии компенсирует дополнительные затраты на охлаждение, изоляцию и очистку.



Краткая хронология бан

Многие крипто-СМИ недавно писали, что, дескать, в Китае запретили майнинг. На самом деле все несколько сложнее: 21 мая Комитет по финансовой стабильности при Государственном совете Китая выпустил официальное заявление о намерении «принять жесткие меры против майнинга и трейдинга биткоина». Дальше события развивались стремительно: ведущие майнинговые регионы бросились внедрять в жизнь указания Партии.

25 мая: провинциальные власти Внутренней Монголии публикуют проект мер против майнинга. В их числе — отзыв лицензии у телекоммуникационных и IT-компаний, а также дата-центров, занимающихся майнингом.

против майнинга. В их числе — отзыв лицензии у телекоммуникационных и IT-компаний, а также дата-центров, занимающихся майнингом. 9 июня: администрация провинции Цинхай приказывает закрыть майнинговые фермы . То же происходит в некоторых областях Уйгурского АО.

. То же происходит в некоторых областях Уйгурского АО. 12 июня: в провинции Юннань начинается расследование нарушений в сфере потребления электричества майнинговыми фермами.

в сфере потребления электричества майнинговыми фермами. 18 июня: Комиссия по развитию провинции Сычуань публикует уведомление о том, что поставщики электроэнергии должны выявить, кто из их клиентов майнит криптовалюту, и прекратить их обслуживать. В документе перечислены 40 компаний, уже подвергшихся проверкам.

Эффект этих новостей хорошо виден на графике: с 21 мая по 22 июня цена упала с $41 000 до локального минимума в $29 000.





Самый медленный блок за 10 лет

Совместно на Уйгурский АО, Сычуань, Юннань и Внутреннюю Монголию приходится до 90% хешрейта на территории Китая и до трети всей глобальной вычислительной мощности Bitcoin. Когда майнеры в этих регионах начали массово отключать оборудование, хешрейт начал резко снижаться: 28 июня он даже упал на 35% в течение дня. Вместо 10 минут производство одного блока занимало до 23 минут — максимальный показатель за последние десять лет.



Замедление производства новых биткоинов вкупе с обвалом курса привели к тому, что за месяц выручка майнеров упала на 80%. К счастью, таинственный гений Сатоши Накамото «вшил» в алгоритм биткоина компенсирующий механизм: когда вычислительная мощность снижается, падает и сложность майнинга. Благодаря этому количество производимых за день блоков (и, соответственно, биткоинов) быстро возвращается на прежний уровень. Именно это и произошло 3 июля: сложность уменьшилась на рекордные 25%.

Великий исход майнеров

Как в далекие времена Великого переселения народов, караваны майнеров покидают Китай. Куда они отправятся?

Первый логичный вариант — США. Хотя электричество здесь в среднем дорогое, есть и штаты с низкими ценами на энергию — скажем, Техас и Мэрилэнд. Некоторые штаты даже готовы предложить майнерам особые условия - например, в Кентукки майнеры, инвестировавшие в оборудование более 1 млн долларов, получат налоговые льготы. Также можно ожидать, что часть майнеров переместятся в Канаду, где можно сэкономить на охлаждении.

Казахстан — еще один интересный вариант. Помимо дешевой электроэнергии, страна может похвастаться лояльным криптовалютным законодательством: майнерам даже не нужно платить налог (хотя его введение обсуждается).

Стоит ли ожидать, что часть майнеров переедет в Беларусь? С одной стороны, майнинг в нашей стране легален, а доходы от него до 2022 года не облагаются налогом. Электричество тоже стоит сравнительно недорого. С другой стороны, Беларусь пока еще недостаточно «раскручена» как локация для криптобизнеса, поэтому многие майнинговые компании могут просто не подумают об этом варианте.

Итак, запрет майнинга в ключевых регионах Китая вызвал шок на рынке. Что будет дальше? Комментирует директор по маркетингу криптобиржи FREE2EX Алексей Короленко:

«Долгосрочные последствия этой встряски могут оказаться вполне даже позитивными. Майнинг станет менее централизованным и будет больше полагаться на возобновляемые источники энергии. Инвесторам можно посоветовать только набраться терпения: криптоиндустрия за десять лет пережила множество кризисных ситуаций — переживет и это».

Чтобы хоть отчасти защитить начинающих криптоинвесторов и трейдеров, портал MyFin совместно с регулируемой криптобиржей FREE2EX запустили данную серию статей-ликбезов. Из них вы узнаете, как работает криптовалютный рынок и как уменьшить риски при работе с цифровыми валютами. Не пропустите следующую статью!

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