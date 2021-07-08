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Учения на Березине. Курсанты Военной академии отработали форсирование водной преграды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форсирование водной преграды отработали курсанты Военной академии. Комплексное занятие прошло на реке Березина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущие офицеры в составе мотострелковой роты оттачивали действия экипажей под водой и на плаву на боевых машинах. Кроме того, были рассмотрены вопросы прикрытия переправляющихся войск, разминирования местности, подготовки берегов к преодолению водной преграды.
Андрей Богодель, начальник кафедры тактики Военной академии Беларуси:
В ходе второй части комплексного тактического занятия мы непосредственно осуществляем форсирование водной преграды в составе мотострелковой роты, усиленной танковым взводом, минометным взводом и инженерно-саперным подразделением.
Подобное учение в Военной академии проводят после окончания третьего курса. Это достаточно сложное и во многом новое для будущих офицеров занятие.
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Новости Беларуси. Форсирование водной преграды отработали курсанты Военной академии. Комплексное занятие прошло на реке Березина, сообщили в программе Новости «24...
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