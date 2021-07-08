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Учения на Березине. Курсанты Военной академии отработали форсирование водной преграды

08.07.2021 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Форсирование водной преграды отработали курсанты Военной академии. Комплексное занятие прошло на реке Березина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения на Березине. Курсанты Военной академии отработали форсирование водной преграды

Будущие офицеры в составе мотострелковой роты оттачивали действия экипажей под водой и на плаву на боевых машинах. Кроме того, были рассмотрены вопросы прикрытия переправляющихся войск, разминирования местности, подготовки берегов к преодолению водной преграды.

Учения на Березине. Курсанты Военной академии отработали форсирование водной преграды

Андрей Богодель, начальник кафедры тактики Военной академии Беларуси:
В ходе первого этапа мы отрабатываем это занятие на учебных местах, где учим курсантов готовить технику к форсированию водной преграды, где курсанты в должности командиров подразделений осуществляют организацию боя. Затем самостоятельно готовятся в составе подразделения преодолевать водную преграду с использованием подручных средств, тренируются действиям в составе внештатной группы разминирования, а также учатся ставить аэрозольное прикрытие участка форсирования водной преграды.

В ходе второй части комплексного тактического занятия мы непосредственно осуществляем форсирование водной преграды в составе мотострелковой роты, усиленной танковым взводом, минометным взводом и инженерно-саперным подразделением.

Учения на Березине. Курсанты Военной академии отработали форсирование водной преграды

Подобное учение в Военной академии проводят после окончания третьего курса. Это достаточно сложное и во многом новое для будущих офицеров занятие.

 
 
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Новости Беларуси. Форсирование водной преграды отработали курсанты Военной академии. Комплексное занятие прошло на реке Березина, сообщили в программе Новости «24...
 
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