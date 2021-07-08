БАЖ: В редакции и квартирах сотрудников «Нашай Нівы» идут обыски. Сайт издания перестал открываться

Источник материала: Салiдарнасць

Утром сайт «Нашей Нівы» перестал открываться — ни в Беларуси, ни за ее пределами. Сотрудники издания не выходят на связь.

По информации БАЖ, в домах некоторых из них обыски. По неподтвержденной информации, силовики могут быть в здании, где находится редакция «НН».

Вероятно, задержан главред Егор Мартинович.