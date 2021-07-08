Дрозд: «Для режима Лукашенко гвоздем является международная деятельность Тихановской»

Источник материала: Салiдарнасць

Историк о том, как чекисты уничтожали БНР и нынешними реалиями.

— Чекисты 20-х и 30-х сделали все, чтобы уничтожить БНР и ее деятелей, — пишет Дмитрий Дрозд. — Зачем? Ведь, если послушать нынешних мудрецов, БНР была неким недогосударством изначально, а уж в эмиграции, утратив саму Беларусь, оказавшись в изгнании — кому и какую угрозу она могла представлять?

А вот представляла — была таким гвоздем, который не давал большевикам хозяйничать в БССР без оглядки на заграницу. Даже в таком — не признанном положении деятели БНР продолжали бороться за несоветскую и независимую Беларусь. Не признавала большевистский предательский раздел нашей земли, не признавала оккупацию. В том числе и то, что исконно белорусские губернии попали в состав РСФСР.

Представители БНР и белорусского национального движения в изгнании пытались вести международную деятельность, заявляли о Беларуси на различных международных конференциях. Издавали белорусские газеты, объединялись в белорусские организации, создавали белорусские школы. БНР была постоянным напоминанием о том, что БССР — это искусственная республика, созданная советскими оккупантами.

Уже в 20-х годах белорусские национальные организации стали (впрочем, как и любые другие антисоветские) целью для засылки агентуры, разрушающей организации изнутри. Это привело к тому, что часть деятелей БНР признали советскую власть и БССР единственным белорусским государством. Потом все они жестоко поплатились за свою доверчивость, и почти все были или расстреляны, или отправлены в лагеря. Так же, как и советские лидеры белорусизации, когда она стала не нужна в Москве и была свернута.

Сегодня для режима Лукашенко такими гвоздями, а то и шампурами или штыками, не дающими задушить и закатать в асфальт всех, не признающих незаконный захват власти, являются различные белорусские организации за рубежом. В первую очередь, международная деятельность принятой всей европейской политической элитой Светланы Тихановской.

Поэтому против нее работают и будут работать тысячи агентов, сексотов, добровольных помощников режима — ябатек, а также полезных дураков из старой оппозиции. При этом одни пугают тем, что она продаст Беларусь Западу, другие — России. Одни тем, что она националистка, бчбэшница, другие — что она «русскомирка», «агентгазпрома». Т.е игра идет на полностью противоположных страхах.

Делается и будет делаться все, чтобы скомпрометировать ее, принизить ее международную деятельность, нашпиговать ее окружение агентами для того, чтобы расколоть, запугать, заставить предать сотни тысяч белорусов, проголосовавших за Светлану Тихановскую 9 августа.