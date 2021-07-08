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Жителя Оршанского района будут судить за оскорбление офицера милиции в интернете

08.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлен житель Оршанского района, публично оскорбивший офицера милиции в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД установили очередного анонимного участника экстремистского Telegram-чата, который в январе под фотографией первого заместителя начальника Толочинского РОВД в форменном обмундировании опубликовал в общем доступе свой оскорбительный комментарий в адрес милиционера. Это сделал 41-летний работник одного из сельхозпредприятий, который в настоящее время раскаялся в содеянном и принес свои извинения сотруднику милиции", - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.369 УК по факту публичного оскорбления представителя власти. Меру ответственности определит суд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлен очередной анонимный участник экстремистского Telegram-чата.
 
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