Жителя Оршанского района будут судить за оскорбление офицера милиции в интернете

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлен житель Оршанского района, публично оскорбивший офицера милиции в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД установили очередного анонимного участника экстремистского Telegram-чата, который в январе под фотографией первого заместителя начальника Толочинского РОВД в форменном обмундировании опубликовал в общем доступе свой оскорбительный комментарий в адрес милиционера. Это сделал 41-летний работник одного из сельхозпредприятий, который в настоящее время раскаялся в содеянном и принес свои извинения сотруднику милиции", - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.369 УК по факту публичного оскорбления представителя власти. Меру ответственности определит суд.-0-