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В Гомельской области отмечены 35 случаев скручивания колпачков с авто

08.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области зарегистрировано 35 случаев, когда участники подросткового челленджа скручивали ниппельные колпачки с автомобилей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В июне в Гомеле, во дворе дома по улице Бородина, пропали колпачки с недешевой BMW. Там же лишилась колпачков и Skoda. Сотрудники ИДН Центрального РОВД города уже на следующий день задержали участников новомодного "движения". Ими оказались брат и сестра 11 и 7 лет и их 11-летняя знакомая. С детьми провели беседу, изъяли часть "коллекции". О произошедшем сообщили родителям.

"Парадоксально, но после первого "звоночка" детки снова пошли на "дело". О пропаже сообщил хозяин "Фольксвагена", припаркованного по улице Мазурова областного центра. Родители самостоятельно провели с детьми беседу. Колпачки были найдены и возвращены владельцу", - рассказали в УВД.

На родителей составили административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направили в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Правоохранители констатируют: в первую очередь свинчивают металлические, цветные или брендированные колпачки. "Стоимость их бывает разная. Так что вполне можно дотянуть и до мелкого хищения. А при достижении возраста привлечения к ответственности за правонарушения будут отвечать сами подростки. За мелкое хищение ответственность начинается с 14 лет", - обратили внимание в отделении информации и общественных связей.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Правоохранители констатируют: в первую очередь свинчивают металлические, цветные или брендированные колпачки.
 
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