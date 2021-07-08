Полиция Гаити застрелила подозреваемых в убийстве президента Моиза

По данным полиции Гаити, подозреваемые в убийстве президента Жовенеля Моиза уничтожены.





Как пишет Би-би-си , со ссылкой на главу местной полиции Леона Шарля, убиты четыре человека, которых он назвал «наемниками» и сообщил о задержании еще двух человек.

Также он проинформировал об освобождении трех сотрудников полиции, которые были заложниками.

Президент Гаити погиб после нападения преступников, которые проникли в его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля.