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Полиция Гаити застрелила подозреваемых в убийстве президента Моиза
Источник материала: Навiны
По данным полиции Гаити, подозреваемые в убийстве президента Жовенеля Моиза уничтожены.
Как пишет
Также он проинформировал об освобождении трех сотрудников полиции, которые были заложниками.
Президент Гаити
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По данным полиции Гаити, подозреваемые в убийстве президента Жовенеля Моиза уничтожены.
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