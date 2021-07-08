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Полиция Гаити застрелила подозреваемых в убийстве президента Моиза

08.07.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным полиции Гаити, подозреваемые в убийстве президента Жовенеля Моиза уничтожены.

Полиция Гаити застрелила подозреваемых в убийстве президента Моиза

Как пишет Би-би-си, со ссылкой на главу местной полиции Леона Шарля, убиты четыре человека, которых он назвал «наемниками» и сообщил о задержании еще двух человек.

Также он проинформировал об освобождении трех сотрудников полиции, которые были заложниками.

Президент Гаити погиб после нападения преступников, которые проникли в его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля.

 

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По данным полиции Гаити, подозреваемые в убийстве президента Жовенеля Моиза уничтожены.
 
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