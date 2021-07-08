На складе экспериментальной базы «Вольно» произошел крупный пожар

Сегодня глубокой ночью произошел крупный пожар здании склада (12х33 м) на территории ООО «Экспериментальная база «Вольно» в агрогородке Вольно (Барановичский район).





Как сообщили в МЧС, огнем уничтожены кровля по всей площади здания, имущество и трактор МТЗ-82.

Причина пожара устанавливается.

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