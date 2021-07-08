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На складе экспериментальной базы «Вольно» произошел крупный пожар
Источник материала: Навiны
Сегодня глубокой ночью произошел крупный пожар здании склада (12х33 м) на территории ООО «Экспериментальная база «Вольно» в агрогородке Вольно (Барановичский район).
Как сообщили в МЧС, огнем уничтожены кровля по всей площади здания, имущество и трактор МТЗ-82.
Причина пожара устанавливается.
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Сегодня глубокой ночью произошел крупный пожар здании склада (12х33 м) на территории ООО «Экспериментальная база «Вольно» в агрогородке Вольно (Барановичский...
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