ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перестал открываться сайт «Нашей Нивы»

08.07.2021 11:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Перестал открываться сайт издания «Наша Ніва» nn.by, сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.

«Сайт "Нашай Нівы" NN.by у гэты момант недасяжны. Мы не можам звязацца з некаторымі супрацоўнікамі рэдакцыі, у тым ліку галоўным рэдактарам Ягорам Марціновічам. Мы дапускаем, што ў гэты момант ён можа быць затрыманы, паколькі чытачы паведамляюць, што ў будынку, дзе ён знаходзіўся, бачылі супрацоўнікаў ГУБАЗіКа», - такое сообщение появилось в телеграм-канале издания.

Сотрудники редакции «Нашай Нівы» не выходят на связь, у некоторых дома проходят обыски, сообщает tut.by. По неподтвержденной информации, силовики задержали главного редактора Егора Мартиновича.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перестал открываться сайт издания «Наша Ніва» nn.by, сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by