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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БАЖ: В редакции и квартирах сотрудников «Нашай Нівы» идут обыски. Сайт издания перестал открываться Вероятно, задержан главред Егор Мартинович.

По информации БАЖ, в домах некоторых из них обыски. По неподтвержденной информации, силовики могут быть в здании, где находится редакция «НН».Вероятно, задержан главред