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БАЖ: В редакции и квартирах сотрудников «Нашай Нівы» идут обыски. Сайт издания перестал открываться
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По информации БАЖ, в домах некоторых из них обыски. По неподтвержденной информации, силовики могут быть в здании, где находится редакция «НН».
Вероятно, задержан главред Егор Мартинович.
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Вероятно, задержан главред Егор Мартинович.
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