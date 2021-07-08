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Резкой девальвацией к доллару и евро открылись торги 8 июля на БВФБ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за две недели.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара улетел вверх сразу на 0,0332 BYN до 2,5884 BYN/USD и с максимума за 63 дня поднялся до максимума за 77 дней.
Доллар укрепляется второй день, а суммарный рост за это время составил 0,0544 BYN.
Курс евро вырос ещё на 0,0168 BYN до 3,0391 BYN/EUR до максимума за 29 дней. Евро дорожает уже четвёртый раз за последние пять торгов на общую сумму 0,0389 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0045 BYN до 3,4450 BYN/100 RUB до минимума за 41 день.
Т.к. последнее время белорусский рубль сильнее привязан к российскому, то ослабление российского рубля к доллару приводит к повышению доллара в Беларуси.
Московская биржа
Российский рубль значительно девальвировался к доллару и евро. Сегодня утром доллар торгуется выше уровня 75,00 российских рублей. Если сутки назад за 1 доллар на бирже предлагали 74,07 RUB/USD, то сегодня уже на 1,11 рубля больше — 75,18 RUB/USD.
Курс доллара приблизился к максимуму за два с половиной месяца.
Курс евро за сутки вырос на 1 рубль и 13 копеек до 88,75 RUB/EUR — максимума более чем за месяц.
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Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за две недели.
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