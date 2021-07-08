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Резкой девальвацией к доллару и евро открылись торги 8 июля на БВФБ

08.07.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Резкой девальвацией к доллару и евро открылись торги 8 июля на БВФБ
Иллюстративное фото
Доллар улетел на максимум за 77 дней в первые минуты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в Минске 8 июля.

Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за две недели.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:25:

Курс доллара улетел вверх сразу на 0,0332 BYN до 2,5884 BYN/USD и с максимума за 63 дня поднялся до максимума за 77 дней.

Доллар укрепляется второй день, а суммарный рост за это время составил 0,0544 BYN.


Курс евро вырос ещё на 0,0168 BYN до 3,0391 BYN/EUR до максимума за 29 дней. Евро дорожает уже четвёртый раз за последние пять торгов на общую сумму 0,0389 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0045 BYN до 3,4450 BYN/100 RUB до минимума за 41 день.

Т.к. последнее время белорусский рубль сильнее привязан к российскому, то ослабление российского рубля к доллару приводит к повышению доллара в Беларуси.

Московская биржа


Российский рубль значительно девальвировался к доллару и евро. Сегодня утром доллар торгуется выше уровня 75,00 российских рублей. Если сутки назад за 1 доллар на бирже предлагали 74,07 RUB/USD, то сегодня уже на 1,11 рубля больше — 75,18 RUB/USD.

Курс доллара приблизился к максимуму за два с половиной месяца.

Курс евро за сутки вырос на 1 рубль и 13 копеек до 88,75 RUB/EUR — максимума более чем за месяц.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за две недели.
 
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