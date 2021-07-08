«CYNIC»: Для Лукашенко власть дороже семьи, денег, любовниц, друзей, коллег и кошельков

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CYNIC

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- Гарантии были и от Европы, и от России, и даже от ОАЭ - тут вы правы. Но у меня к вам другой вопрос. Что получит Лукашенко, если уйдёт с должности президента?- Я не согласен, уж простите. Да, он получит богатую жизнь, но в его перцепции реальности она не будет счастливой.- Свобода имеют цену для меня, для вас, но не для Лукашенко. Для него отсутствие власти синонимично с отсутствием свободы. Власть - это наркотик: ей нельзя пресытиться.- Мне кажется, что ответ очевиден. Да. Безусловно. Он этот вариант и выбрал. Вот он Березовскому сказал одну очень важную вещь: "Нас в конце повесят, но мы славно показакуем". Даже размеренная жизнь на яхте с проститутками не может считаться для него полноценной. Он слился с властью.- Вот. Наконец-то. Правильный вопрос. Договориться с Лукашенко нельзя. Он будет оттягивать конец своего правления до конца, а затем бросится в крематорий. Любая другая жизнь для него - это скука, которая хуже смерти.- Плевать он на них хотел. Не его друзья, но он - точно да, потому что и экономика для него - это способ пиара и очередной инструмент в цепких лапках. Маневрировать до последнего, а потом красиво столкнуться с льдиной. Я вижу так его план. Для него пыткой является отсутствие рычагов давления. Вот приведу простую аналогию - вы меня всяко лучше знаете. Я лучше застрелюсь, чем буду следовать хоть какому-то расписанию и хоть каким-то предписанным правилам. Меня не интересует ни зарплата, ни перспективы, если я не могу делать в любое время все, что мне покажется интересным.- Сейчас объясню. Высшей ценностью для меня является свобода, поэтому я буду чувствовать удушение всякий раз, когда надо мной будет хоть один человек. Вот таким же высшим идеалом для Лукашенко является безграничная власть. Он шел к этой роли всю свою карьеру, и он никакой другой роли иметь не может.- Власть дороже семьи, денег, любовниц, друзей, коллег и кошельков. Мы говорим об одержимости. Это не Янукович, который спасает первым делом кошелек, это маниакальный психопат, который любыми способами будет держаться на верхушке "пирамиды государства".- Это шаги отчаяния. Он за них покупает лояльность "кошельков". Не за деньги он держится - это легко компенсируется, а за власть. Деньги - это инструмент власти, но не источник "силы". Яйцо нашего Кощея - это его трон. Никаким другим способом его снять не получится. Мы видим кураж всякий раз, когда вводят санкции. Мы видим беснование каждый раз, когда объявляют новые условия, но эта паника вызвана неспособностью пользоваться властью на полную.- Есть сходства, поэтому я осознаю, что никакими переговорами, гарантиями, деньгами его нельзя будет остановить. Чем больше его зажимать снаружи, тем сильнее он будет пользоваться своим тоталитарным естеством внутри, компенсируя возможность всем показать, чего стоит презрительный взгляд в его сторону. Вот этот дикий принцип "Потому что могу" - это олицетворение всех последних лет. Он идёт до упора, до красных линий, разгоняется и бьёт в стену ещё один раз, чтобы разрушить линию буйков, потому что ничего не должно ограничивать действия.- Нет. Тогда он теряет амплуа вседозволенности, что недопустимо.- Ещё 27 лет власти. Лукашенко интересует только власть. Повторяю.- С оружием в руках. Кончилась бы охрана, он детей бы пустил в промышленную мясорубку противостояния, но власть бы не отдал. "Пока я жив, страну не отдам",- кричал он. И говорил правду. У переговорщиков никогда не будет точек соприкосновения.- Технологию четвертования знаете? К каждой конечности по одному коню - и вперёд. ЕС, США, Россия и Китай - 4 лошади будущей казни. Как только они начнут действовать одновременно, не нужна будет улица. Но только в унисон. Иначе трюк не удастся.- Лукашенко будет один на льдине. Кругом враги. А что делают в кольце врага? В окоп прячутся. И если все 4 стороны решат бить вместе по режиму, то договоренности перестанут действовать. Пленных не возьмут, не беспокойтесь. В запасном кармане всегда должен быть револьвер с одной пулей на будущее.- Тогда казнить будут долго, потому что всю схватку будут бороться друг с другом, забыв про виновника. Положительного исхода у зависимых нет, но скорость наступления отрицательного может варьироваться...