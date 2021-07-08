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Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом

08.07.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом
Фото: Reuters
Как дальше может сложиться судьба банкира, пошедшего в политику?

Верховный суд приговорил соперника Александра Лукашенко по выборам 2020 года, бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Суд признал политика виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем».

Приговор обжалованию не подлежит.

Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ.
Власти заявляли, что за банкиром стояли «кукловоды» из «Газпрома».

UDF поинтересовался у экспертов: как дальше может сложиться судьба Бабарико?

«Лукашенко сделал из Бабарико белорусского Нельсона Манделу»



Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил два аспекта, связанных с приговором банкиру.

Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом

Фото: belgazeta.by

«Видимо, по мнению Лукашенко, чем больший срок – тем дороже стоимость товара, за который можно потом будет поторговаться. И как грустно пошутил один товарищ в соцсетях, теперь по-новому начинаешь смотреть на фразу «президентский срок». Когда-то Статкевичу дали 6 лет, но история показала, что такой приговор не испугал людей. Лукашенко, наверное, сделал вывод: срок должен быть большим, чтобы никому повадно не было претендовать на президентское кресло», – сказал Марголин.


Бабарико связывали с людьми из «Газпрома». Почему же из России не смогли добиться его освобождения?

«Не стоит забывать, что Беларусь какой бы она не была, но де-юре является независимым государством. Можно вспомнить, как сидел в Беларуси гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер. Практически любого в Беларуси могут арестовать и сделать из него товар для обмена», – считает Марголин.



При этом, по его мнению, Бабарико «сидеть придется недолго»

«Не рискну назвать конкретный срок, но это далеко не 14, не 10 и даже не 5 лет. Думаю, счет будет идти на месяцы, в крайнем случае Бабарико посидит год-два», – полагает Марголин.


Он считает, что у банкира хорошее политическое будущее.

«Лукашенко сделал из Бабарико белорусского Нельсона Манделу, политика, который пострадал за народ. У нас таких любят, поэтому считаю, что шансы Бабарико стать президентом по-прежнему будут высокими. За ним нет отрицательных моментов, а к его опыту работы в бизнесе, успешному руководству банком добавится еще и жертвенность.


В отличие от всех своих «подельников» он вину не признал, не согнулся под давлением. Хотя они выйдут на свободу, скорее всего, все вместе», – считает Марголин.

Как оценить действия Бабарико весной 2020 года?

«Безусловно, у него не могло быть точного представления о президентской кампании, ситуации в стране, потому что Бабарико не был человеком из политики. С другой стороны, он открыл некоторые понятия, которые считались до его похода на выборы нереальными. Например, он говорил, что сфальсифицировать 80% голосов нельзя. И мы убедились, что действительно нельзя: что все прекрасно поняли, каковы на самом деле результаты выборов», – отметил Марголин.


«Если перед Бабарико ставились условия освобождения, то очевидно, что они не были им приняты»



Руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что Россия напрямую не поддерживала кампанию Бабарико и вряд ли прямо добивалась освобождения банкира.

Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом

Фото: tut.by

«Возможно, со стороны России были ходы с целью повлиять на разрешение политического кризиса в Беларуси. Но, по-моему, Москва довольно однозначно встала на сторону белорусского режима. Если она и хотела увидеть разрешение кризиса в стране, то только для того, чтобы обеспечить контролируемую для себя ситуацию», – сказал Егоров.


Осенью прошлого года была информация, что Бабарико могут освободить, что власти выпустят его, если банкир согласится улететь с сыном на Кипр. Что политолог думает на этот счет?

«Возможно, такие предложения действительно были. Властям по большому счету выгодно, чтобы политические лидеры, имеющую высокий уровень поддержки белорусов, покидали бы страну: это деморализует и дискредитирует протест. Но если такие условия ставились, то очевидно, что они не были приняты Бабарико», – считает Егоров.



Каким он видит будущее банкира?

«Многое будет зависеть от его собственных действий – даже от того, что он говорит и пишет, находясь в заключении. Также политическое будущее Бабарико будет зависеть от действий его соратников, которые остаются на свободе. Но пока можно констатировать, что даже в тюрьме Бабарико остается политическим лидером», – сказал Егоров.


Многие считают, что в прошлом году в действиях банкира присутствовала наивность. Разделяет ли это мнение политолог?

«Если принимать его заявления за чистую монету, то действительно это были очень наивные представления о том, как можно изменить ситуацию в Беларуси. Но эта наивность, была она сознательной или нет, привела к общественной мобилизации. К сожалению, общество не готовилось к развитию событий после выборов. Не учитывалась возможность возникновения массовых протестов, которые затем не управлялись и не контролировались новыми политическими лидерами», – отметил Егоров.
 
 
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