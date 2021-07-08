Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Лукашенко сделал из Бабарико белорусского Нельсона Манделу»





Фото: belgazeta.by

«Видимо, по мнению Лукашенко, чем больший срок – тем дороже стоимость товара, за который можно потом будет поторговаться. И как грустно пошутил один товарищ в соцсетях, теперь по-новому начинаешь смотреть на фразу «президентский срок». Когда-то Статкевичу дали 6 лет, но история показала, что такой приговор не испугал людей. Лукашенко, наверное, сделал вывод: срок должен быть большим, чтобы никому повадно не было претендовать на президентское кресло», – сказал Марголин.

«Не стоит забывать, что Беларусь какой бы она не была, но де-юре является независимым государством. Можно вспомнить, как сидел в Беларуси гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер. Практически любого в Беларуси могут арестовать и сделать из него товар для обмена», – считает Марголин.

«Не рискну назвать конкретный срок, но это далеко не 14, не 10 и даже не 5 лет. Думаю, счет будет идти на месяцы, в крайнем случае Бабарико посидит год-два», – полагает Марголин.

«Лукашенко сделал из Бабарико белорусского Нельсона Манделу, политика, который пострадал за народ. У нас таких любят, поэтому считаю, что шансы Бабарико стать президентом по-прежнему будут высокими. За ним нет отрицательных моментов, а к его опыту работы в бизнесе, успешному руководству банком добавится еще и жертвенность.

«Безусловно, у него не могло быть точного представления о президентской кампании, ситуации в стране, потому что Бабарико не был человеком из политики. С другой стороны, он открыл некоторые понятия, которые считались до его похода на выборы нереальными. Например, он говорил, что сфальсифицировать 80% голосов нельзя. И мы убедились, что действительно нельзя: что все прекрасно поняли, каковы на самом деле результаты выборов», – отметил Марголин.

«Если перед Бабарико ставились условия освобождения, то очевидно, что они не были им приняты»





Фото: tut.by

«Возможно, со стороны России были ходы с целью повлиять на разрешение политического кризиса в Беларуси. Но, по-моему, Москва довольно однозначно встала на сторону белорусского режима. Если она и хотела увидеть разрешение кризиса в стране, то только для того, чтобы обеспечить контролируемую для себя ситуацию», – сказал Егоров.

«Возможно, такие предложения действительно были. Властям по большому счету выгодно, чтобы политические лидеры, имеющую высокий уровень поддержки белорусов, покидали бы страну: это деморализует и дискредитирует протест. Но если такие условия ставились, то очевидно, что они не были приняты Бабарико», – считает Егоров.

«Многое будет зависеть от его собственных действий – даже от того, что он говорит и пишет, находясь в заключении. Также политическое будущее Бабарико будет зависеть от действий его соратников, которые остаются на свободе. Но пока можно констатировать, что даже в тюрьме Бабарико остается политическим лидером», – сказал Егоров.

«Если принимать его заявления за чистую монету, то действительно это были очень наивные представления о том, как можно изменить ситуацию в Беларуси. Но эта наивность, была она сознательной или нет, привела к общественной мобилизации. К сожалению, общество не готовилось к развитию событий после выборов. Не учитывалась возможность возникновения массовых протестов, которые затем не управлялись и не контролировались новыми политическими лидерами», – отметил Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: В крайнем случае Бабарико посидит год-два, он еще может стать президентом UDF поинтересовался у экспертов: как дальше может сложиться судьба Бабарико?

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