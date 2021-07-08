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До тех пор – перестроения белорусской линии политической обороны очень похожи на несистемные и хаотичные (не путать с «многовекторными») попытки определить свой геополитический статус.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Незыгарь»: Инициатива закрытия немецкого транзита в Россию прозвучала сразу после приглашения Лукашенко в Крым Лукашенко обозначил два единственных вектора, оставшихся от известной «многовекторности» в его арсенале.