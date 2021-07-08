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«Незыгарь»: Инициатива закрытия немецкого транзита в Россию прозвучала сразу после приглашения Лукашенко в Крым
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Белорусские «антитеррористические операции» и изыскания виновных за организацию покушения на семью Лукашенко приняли исключительно нестандартную форму словесной торговой войны с Германией, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал
Вынужденный рассчитывать на помощь извне, Минск решил ограничить товарный транзит из Германии в Россию и Китай через Беларусь. Одной только этой формулировкой Лукашенко обозначил два единственных вектора, оставшихся от известной «многовекторности» в его арсенале – ситуацию с отдалением Беларуси от Континентальной Европы смогут разрешить лишь Москва и Пекин.
Подобные выпады – логически предсказуемые ласточки-предвестницы затяжной бойни правящих элит Беларуси и Украины за статус «любимой жены» Поднебесной. Товарооборот России и Китая с европейскими игроками, безусловно сохранится, но сейчас Минск разыгрывает достаточно рискованную комбинацию «Или она, или я!». При том, рискуя пророссийским финансовыми партнёрством…
Учитывая всё чаще всплывающие в прессе упоминания о потенциальном выстраивании диалога Путина с Зеленским, Лукашенко вынужден идти ва-банк, действуя на опережение. И чисто технически у него это может получиться – фактические убытки Германии от перестроения логистики могут быть посчитаны задолго до того, как диалог Москвы и Киева станет возможен (читать - конструктивная встреча Зеленского с Путиным станет возможна не раньше, чем Киев получит достаточный политический вес для партнёрского диалога с Китаем).
До тех пор – перестроения белорусской линии политической обороны очень похожи на несистемные и хаотичные (не путать с «многовекторными») попытки определить свой геополитический статус.
Правда эксперты говорят, что несмотря на грозные высказывания и обещания, Минск не спешит выполнять полностью своих обещаний и мастер создавать серые зоны транзита товаров.
Нельзя не учитывать, что инициатива закрытия немецкого транзита в Россию прозвучала из Минска сразу после приглашения Лукашенко в Крым. Символичные антисанкции.
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«Незыгарь»: Инициатива закрытия немецкого транзита в Россию прозвучала сразу после приглашения Лукашенко в Крым
Лукашенко обозначил два единственных вектора, оставшихся от известной «многовекторности» в его арсенале.
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