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Сайт "Нашай нівы" заблокирован - в редакцию пришли с обыском

08.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакции и в квартирах сотрудников "Нашей Нивы" проходят обыски. Перестал открываться сайт издания

Сайт "Нашай нівы" заблокирован - в редакцию пришли с обыском
После 10 часов утра как в Беларуси, так и за рубежом перестал открываться сайт "Нашей Нивы". Сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.

По неофициальной информации, в редакцию пришел ГУБОПиК.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что журналисты издания не выходят на связь, в самой редакции обыск.



Нет связи и с главным редактором Егором Мартиновичем. По неподтвержденной информации, он задержан.

Кроме того, по неизвестным причинам приостановили свою работу ByFly и мобильный интернет от МТС.
 
 
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В редакции и в квартирах сотрудников "Нашей Нивы" проходят обыски. Перестал открываться сайт издания
 
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