После 10 часов утра как в Беларуси, так и за рубежом перестал открываться сайт "Нашей Нивы". Сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.





По неофициальной информации, в редакцию пришел ГУБОПиК.





Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что журналисты издания не выходят на связь, в самой редакции обыск.













Нет связи и с главным редактором Егором Мартиновичем. По неподтвержденной информации, он задержан.





Кроме того, по неизвестным причинам приостановили свою работу ByFly и мобильный интернет от МТС.