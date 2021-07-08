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Сайт "Нашай нівы" заблокирован - в редакцию пришли с обыском
Источник материала: Партизан
В редакции и в квартирах сотрудников "Нашей Нивы" проходят обыски. Перестал открываться сайт издания
После 10 часов утра как в Беларуси, так и за рубежом перестал открываться сайт "Нашей Нивы". Сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.
По неофициальной информации, в редакцию пришел ГУБОПиК.
Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что журналисты издания не выходят на связь, в самой редакции обыск.
Нет связи и с главным редактором Егором Мартиновичем. По неподтвержденной информации, он задержан.
Кроме того, по неизвестным причинам приостановили свою работу ByFly и мобильный интернет от МТС.
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В редакции и в квартирах сотрудников "Нашей Нивы" проходят обыски. Перестал открываться сайт издания
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